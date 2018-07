Acordo definirá recompensa por preservação de floresta O mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD), o maior interesse do Brasil na 14ª Conferência do Clima, em Poznan, Polônia, será incluído no futuro acordo do clima que substituirá o Protocolo de Kyoto. Na prática, a decisão permitirá que governos, empresas privadas e proprietários de terra que preservem áreas de florestas tropicais sejam recompensados financeiramente. A forma como essa compensação se dará ainda está em aberto e precisará ser negociada até dezembro do próximo ano. A negociação ocorreu na noite de quarta-feira e no início da madrugada de quinta. A confirmação foi feita ontem pelo governo brasileiro: ?Sem dúvida é um passo importante. A discussão sobre a metodologia continuará, mas a inclusão do REDD no novo acordo do clima está garantida?, disse o embaixador Sérgio Serra, membro da delegação do País. O mecanismo, em tese, beneficia muito o Brasil. No país, o desmatamento é responsável por 75% das emissões. A inclusão do REDD é decisiva porque abre a possibilidade de que, ao preservar a floresta, o Brasil seja indenizado pela comunidade internacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.