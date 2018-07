Acordo estipula em R$ 264,8 mi valor a ser pago a mais por trecho do Rodoanel A Dersa, o governo de São Paulo, o Ministério Público Federal (MPF) e os cinco consórcios que executam a construção do Trecho Sul do Rodoanel chegaram ontem a um acordo que delimita o valor a ser pago a mais para a conclusão das obras. O reajuste no valor dos contratos somaria mais R$ 500 milhões aos R$ 3,6 bilhões já pagos. Ontem, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) delimitou em R$ 264.899.444,85 o valor dos pagamentos de serviços complementares prestados pelas empreiteiras e não contemplados no contrato original. É o segundo aditivo realizado. Com essa verba, as empresas terão de finalizar as pistas até 27 de março de 2010, conforme prevê o contrato. No início, a construção dos 61,4 quilômetros foi estimada em R$ 2,1 bilhões.