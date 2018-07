Acordo facilitará regularização de reserva legal em SP Um acordo de cooperação técnica assinado nesta quarta-feira entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e o Ministério do Meio Ambiente vai facilitar o controle do desmatamento e a definição da reserva legal nos 330 mil imóveis rurais do Estado. Também possibilitará conhecer a real dimensão das terras agrícolas e florestais. A medida prevê ações conjuntas para a regularização ambiental das propriedades, que serão inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).