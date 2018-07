Acordo global depende de lei americana

Durante o governo de George W. Bush, os EUA se recusaram a adotar metas para evitar o aquecimento global. Quando Barack Obama assumiu a presidência, ele se comprometeu com a questão. Entretanto, antes de assinar outro tratado, quer que os EUA tenham a sua própria lei de mudança climática, com uma meta de corte de gases-estufa. A lei proposta prevê um corte de 17% das emissões até 2020, em relação ao nível de 2005.

Também prevê um mecanismo de cap and trade - um sistema de limitação desses gases e de comercialização de licenças para emitir.

A falta da lei contribuiu imensamente para o fracasso da Conferência do Clima da ONU, em dezembro passado, em Copenhague. Só com a lei aprovada o governo poderia ratificar um acordo "legalmente vinculante", com força jurídica, o que é defendido pelos países em desenvolvimento.