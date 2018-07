Acordo para swap de dívida da Grécia pode estar próximo

Depois de semanas após rodadas de negociações inconclusivas, elas parecem estar em sua fase final, com ambos os lados na esperança de garantir um acordo preliminar antes da reunião de cúpula da União Europeia na segunda-feira.

O primeiro-ministro Lucas Papademos era esperado para se encontrar com o negociador-chefe dos banqueiros, Charles Dallara, neste sábado, antes de se encontrar com a "troika" - União Europeia (UE), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Central Europeu (BCE)- que pressionam Atenas para acelerar as reformas dolorosas.

O swap da dívida, na qual credores privados vão reduzir o valor nominal de seus títulos gregos em 50 por cento em troca de dinheiro e títulos novos, é um pré-requisito para o país garantir um pacote de resgate de 130 bilhões de euros.