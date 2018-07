Acordo permite leilão de 74 vagões em Avaí-SP O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai leiloar os 74 vagões ferroviários que foram retirados da aldeia indígena Araribá, no município de Avaí (SP). O acordo, firmado com o Ministério Público Federal (MPF) de Bauru e divulgado nesta quinta-feira, prevê a realização do leilão em um prazo máximo de dez meses.