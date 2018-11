Acordo propõe criminalizar remédios falsos

Brasil e Índia já alertaram que devem entrar com processo na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a Europa por fazer apreensões de genéricos. Bruxelas alega que as ações fazem parte da luta contra a falsificação de remédios.

A decisão dos países ricos foi tomada na Basileia durante o fim de semana. A iniciativa abre caminho para que uma nova convenção seja apresentada, tornando a falsificação crime, e não apenas um delito econômico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% dos remédios vendidos na internet são falsificados.

O problema, segundo os países emergentes, é que o acordo visaria também a remédios que são produzidos na Índia e China e que não são patenteados nesses países. Em um caso, carregamentos de um remédio da Índia para o Brasil foram bloqueados na Holanda porque a empresa que detinha a patente do remédio na Europa apresentou denúncia, alegando que a passagem da versão genérica do produto pelo país seria ilegal.