Acordo tende a evitar greve de motoristas em Fortaleza Trabalhadores e empresários voltaram a se reunir, nesta sexta-feira, 13, em Fortaleza, e a greve de ônibus anunciada para começar na próxima segunda-feira, 16 véspera do jogo Brasil x México, não deverá acontecer. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) ofereceu reajuste salarial de 10%, vale refeição de R$ 10 e cesta básica de R$ 90.