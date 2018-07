Acordos preveem a fabricação de 19 medicamentos O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (31) um pacote com 20 parcerias para produção nacional de medicamentos e vacinas, por meio da transferência de tecnologia. Entre os acordos, está o que prevê a fabricação no País do Fator 8 recombinante, uma droga considerada mais segura para pacientes com hemofilia. A fabricação será feita pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), numa parceria com a empresa Baxter.