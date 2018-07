Acorrentados, servidores protestam no Cristo Redentor Cerca de 30 servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) fizeram na manhã da quinta-feira uma manifestação no Cristo Redentor, cobrando o cumprimento de promessas que teriam sido feitas em 2008 pelo governo federal às duas categorias, como reestruturação do plano de carreira, revisão da tabela salarial, implementação de gratificações e realização de concurso público.