Acostamento da Rodovia Rio-Santos é liberado em Angra O acostamento da Rodovia Rio-Santos, no trecho do quilômetro 457, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foi liberado por volta das 8 horas ao tráfego, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito segue no esquema Pare e Siga. A via foi interditada totalmente por volta das 3 horas desta madrugada devido a uma queda de barreira causada pela chuva. Ninguém ficou ferido.