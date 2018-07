Acostamento desaba e interdita Rodovia Raposo Tavares

Um trecho da Rodovia Raposo Tavares, na região de Rancharia, no interior de São Paulo, continuava interditado no início da tarde desta sexta-feira, 30, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O acostamento dos dois lados da via desabou na altura do Km 510 da via, depois que uma represa na região transbordou. Veja também: Deve chover em grande parte do País nesta sexta Todas as notícias sobre vítimas das chuvas De acordo com a DER, a pista foi invadida pela água, causando vários pontos de erosão. Os motoristas são orientados a fazer o desvio por caminhos alternativos até que as obras sejam concluídas. Não há previsão para a liberação da estrada. Dracena A prefeitura de Dracena, também no interior do Estado, decretou estado de calamidade pública na quinta por conta das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Segundo a Defesa Civil, as chuvas causaram muitas estragos, principalmente na zona rural da cidade. A maioria das pontes do município teve partes arrastadas pelas correntezas. Algumas estradas rurais também foram danificadas. Cerca de 495 moradores estão desabrigados ou desalojados, segundo a Defesa civil. Não houve registro de mortes ou de feridos.