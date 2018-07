Acre, Amazonas e Pará mudam de fuso horário à meia-noite

Acreanos, amazonenses e paraenses terão de ajustar seus relógios à meia noite desta segunda-feira, 23. Os Estados mudarão de fuso horário por determinação da lei nº 11.662, de abril. Com a alteração, o Brasil passa a ter três fusos no lugar de quatro. Quem mora no Acre ou no sudoeste do Amazonas deve adiantar o relógio em uma hora. Essa região, que ficava duas horas atrasada em relação ao horário de Brasília, passará a ficar apenas uma hora atrás. No Pará, o horário de Brasília passará a valer em todo o Estado. Portanto, quem mora na parte ocidental do Estado - que antes ficava uma hora atrás do horário oficial do País - deve adiantar os ponteiros em uma hora.