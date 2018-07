Acre decidirá fuso horário em referendo

O fuso horário no Acre foi alterado em abril do ano passado. Até então, o fuso no Estado era de duas horas a menos em relação a Brasília. A proposta de referendo é do deputado Flaviano Mello (PMDB-AC), adversário político do senador Tião Viana (PT-AC), um dos idealizadores do projeto que reduziu de duas para uma hora a diferença de fuso do Acre em relação a Brasília.

Pelo projeto, o referendo será realizado junto com as eleições do ano que vem. Tião Viana é candidato ao governo do Estado em 2010. Por se tratar de decreto legislativo, o projeto precisa ser promulgado em sessão do Congresso para entrar em vigor.