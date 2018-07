Acre permanece isolado por terra com BR-364 interditada O Acre está isolado do resto do País por terra. A PRF e o Dnit decidiram interromper definitivamente o trânsito na BR-364 por questão de segurança na noite dessa quinta-feira, 20. Por terra, a BR-364 é única ligação do Acre com as demais regiões do País. Em Rondônia, o Rio Madeira atingiu a cota recorde de 17,88 metros. Em alguns trechos da estrada o nível da água alcança 50 centímetros. Esse volume de água na pista, associado à correnteza, motivou a decisão de interromper o trânsito na rodovia federal.