Acre tem selo verde para móveis

Cadeiras, mesas, espreguiçadeiras e utensílios de cozinha "duplamente certificados" já estão à venda em 21 lojas da rede C&C de São Paulo e do Rio de Janeiro. "É uma estratégia de marketing. Não basta inserir produtos já certificados no mercado do Sudeste. É preciso que as pessoas saibam que eles vieram do Acre", diz a chefe do Departamento de Políticas Públicas Florestais do Estado, Marilda Brasileiro Rios.

Os produtos são feitos por quatro empresas certificadas de Rio Branco. "Elas usam madeira principalmente de duas madeireiras e quatro comunidades, todas certificadas por nós", diz Patrícia Gomes, do Imaflora, ONG que realiza certificações pelo FSC.

"Estamos fazendo um esforço para que os produtos cheguem ao consumidor final pelo mesmo preço do convencional", conta o empresário George Dobré.