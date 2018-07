Acrobata chinês cai da corda bamba em frente às câmeras

Um acrobata chinês escapou com ferimentos leves após cair de um cabo esticado a 200 metros acima do solo, de acordo com a canal de televisão estatal chinês CCTV.

Ele tentava cruzar um vale caminhando vendado e de costas quando perdeu o equilíbrio.

O acrobata estava a apenas a 40 metros do final da caminhada, de 700 metros, quando o acidente aconteceu.

Ele caiu sobre um arbusto, escapando com ferimentos leves.

O homem, identificado como Aisikaier, é um artista de uma família há seis gerações dedicada a este tipo de espetáculo.