Activision eleva projeção para 2014 e 'Destiny' ajuda a superar previsões A desenvolvedora de jogos Activision Blizzard elevou sua projeção para o ano inteiro de 2014 após obter resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre, com vendas robustas do jogo "Destiny" e um salto no número de assinaturas no "World of Warcraft".