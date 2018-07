Acuado, seqüestrador solta ex-namorada em Marília-SP Uma garota de 14 anos foi seqüestrada pelo ex-namorado no fim de semana em Marília, no interior paulista, e libertada na madrugada de ontem. A polícia informou que Cleber dos Santos, de 19 anos, manteve a jovem em cárcere privado no bairro Nova Marília. Ao se sentir acuado, Santos decidiu soltá-la e fugiu. O seqüestrador está foragido e a Polícia Militar fazia buscas na região na tarde de hoje. De acordo com a PM, a adolescente foi encontrada por policiais numa estrada na periferia da cidade. De acordo com a mãe da garota, Aparecida Miguel, o rapaz não aceitou o fim do relacionamento, e queria ter um último encontro com a ex-namorada. "Ele diz que ama a minha filha, mas que amor é esse?", questionou Aparecida. A mãe disse que estava aliviada com o desfecho, pois a filha escapou ilesa. Aparecida ressaltou que Santos tem fama de violento e já causou problemas anteriormente.