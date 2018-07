Açúcar cai 2,8% com vendas especulativas Os preços futuros do açúcar voltaram a cair com força na bolsa de Nova York, pressionados por vendas de fundos especulativos. Ontem, o contrato mais negociado, com vencimento em maio, fechou em queda de 2,79%, cotado a 21,57 centavos de dólar por libra-peso. O açúcar já cedeu 23,6% desde 1º de fevereiro, quando registrou a maior cotação em 29 anos. Mas a notícia de que Egito e Irã compraram açúcar no mercado físico sinalizou que ainda há demanda para a commodity, mesmo a preços tão elevados.