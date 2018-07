Açúcar cai 4,5% com vendas especulativas Os preços futuros do açúcar tipo demerara despencaram ontem na bolsa de nova York (ICE Futures US). Os contratos mais líquidos, com vencimento em maio, fecharam com desvalorização de 4,52%, cotados a 25,57 cents/lb. A queda foi provocada por vendas de fundos e especuladores , que foram influenciados pela valorização do dólar e por sinais negativos nos gráficos de preço. A notícia de que o governo da Índia não vai importar açúcar, apesar do déficit de oferta naquele país, também pesou negativamente.