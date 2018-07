Açúcar cai para menor nível em 11 semanas Os preços futuros do açúcar registraram forte queda ontem na bolsa de Nova York. Os contratos mais negociados, para maio, fecharam com desvalorização de 2,87%, cotados a 23,70 cents/lb, oscilando perto do menor patamar em 11 semanas. O clima de pessimismo no mercado, diante das preocupações com o desemprego nos Estados Unidos e a crise da Grécia, pressionou praticamente todas as commodities. Além disso, o açúcar devolve os ganhos acumulados ao longo de janeiro, quando bateu o recorde de 29 anos.