Açúcar despenca para menor nível em 7 meses Vendas de fundos especulativos continuaram pressionando as cotações do açúcar na bolsa de Nova York. Ontem, os lotes para entrega em maio, os mais negociados, fecharam a 20,32 centavos de dólar por libra-peso, em baixa de 5,80%. Trata-se do menor fechamento desde 6 de agosto de 2009. A valorização do dólar frente a uma cesta de moedas foi influência negativa para as commodities e o açúcar segue buscando demanda, que se enfraqueceu quando os preços atingiram, em fevereiro, as máximas em 29 anos.