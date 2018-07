Açúcar dispara mais de 4% em Nova York Os preços futuros do açúcar tipo demerara dispararam ontem na bolsa de Nova York. Posição mais líquida, o contrato com vencimento em março encerrou o pregão cotado a 24,10 cents/lb, com valorização de 4,01%. Analistas disseram que o mercado segue sustentado pelo aperto na oferta internacional devido à quebra na safra de países como Índia e México. Compras de fundos baseadas em indicadores técnicos e na alta de outras commodities, como o petróleo, também deram impulso aos futuros de açúcar.