Açúcar e álcool em debate

A cidade de Piracicaba (SP) sediará, mais uma vez, o Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria Sucroalcooleira (Simtec), que este ano será realizado de 1º a 4 de julho. Em sua sexta edição, o evento é promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Piracicaba (Simespi), Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo (Coplacana) e Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), Ciesp e Prefeitura do município. O evento, conforme os organizadores, é uma vitrine para o setor agroindustrial sucroalcooleiro, especialmente por fomentar novas tecnologias, difundir as novidades do mercado e debater as perspectivas da cadeia sucroalcooleira. A grade de palestras - todas gratuitas e abertas ao público - contará com representantes de instituições de pesquisa e empresas do setor, como Unicamp, Secretaria de Agricultura de São Paulo, Embrapa, Petrobrás e ANBio, entre outros, e convidados do exterior. Além de uma programação de palestras, os visitantes poderão conferir a mostra de tecnologia, com exposição e vendas de máquinas e equipamentos para o setor. Em números, o Simtec registra índices crescentes de expositores e volume de negócios. O parque de exposições, por exemplo, começou com 73 estandes e este ano contará com 179 expositores. No ano passado, o evento movimentou R$ 550 milhões em negócios. Em 2003, primeiro ano do evento, o volume de negócios foi em torno de R$ 100 milhões. O Simtec sediará também outros eventos paralelos, entre eles o 4º Simpósio sobre Biotecnologia em Etanol e Biodiesel (Simbio) e o 2º Simpósio sobre Co-geração de Energia: cenários e oportunidades da bioeletricidade (Simcoger). Paralelamente, pela primeira vez, ocorrerá o workshop Projetos, manutenção e fabricação de equipamentos de açúcar, que será promovido pela International Society of Sugar Cane Technologists. INFORMAÇÕES: Site: www.simtec.com.br