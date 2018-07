Açúcar ignora crise em Dubai e sobe Os contratos futuros de açúcar demerara encerraram a sexta-feira com valorização expressiva na bolsa ICE Futures US, em Nova York. Os lotes mais negociados, com vencimento em março, avançaram 2,02% e fecharam a 22,77 cents/lb. Embora no início do dia o mercado tenha sido pressionado por um grande volume de vendas, por conta da crise financeira em Dubai, traders minimizaram as preocupações e voltaram a comprar. Na semana, os contratos de açúcar acumularam valorização de 1,25% em Nova York.