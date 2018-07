Açúcar registra menor preço em dois meses Os preços futuros do açúcar desabaram hoje para o menor nível em dois meses na bolsa de Nova York. O contrato mais negociado, com vencimento em maio, terminou o pregão com baixa de 7,09%, cotado a 24,12 cents/lb. A queda foi provocada por vendas de fundos e especuladores, influenciados pela ideia de que as cotações haviam subido para um nível muito superior ao aceitável pelos compradores da commodity. Recentemente, o açúcar bateu o recorde de 29 anos, superando a barreira dos 30 cents/lb.