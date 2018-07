Açúcar segue petróleo e tem forte queda Os preços futuros do açúcar demerara registraram forte queda ontem na bolsa de Nova York. O contrato mais negociado, para entrega em março de 2010, encerrou o pregão cotado a 23,08 cents/lb, com desvalorização de 2,24%. Analistas disseram que a alta do dólar e a queda dos preços de outras commodities, especialmente do petróleo, pesaram sobre as cotações. Analistas explicam que, com a queda nos preços do petróleo, plantar cana-de-açúcar para produzir etanol se torna menos lucrativo.