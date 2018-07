Açúcar tem que cair para Brasil produzir mais etanol--Czarnikow

Os futuros do açúcar bruto na ICE caíram cerca de 15 por cento desde o início do ano para cerca de 20 centavos de dólar por libra-peso, como um segundo grande excedente mundial consecutivo esperado em 2012/13 pesando sobre os preços.

A Czarnikow disse que, com um equilíbrio do preço do etanol hidratado com o do açúcar em cerca de 17 centavos de dólar por libra-peso, os preços do açúcar poderiam cair mais ainda.

"Os preços do açúcar estão em torno de 20 centavos de dólar, mas o mercado ainda tem que encontrar níveis que incentivem a maior demanda por etanol", disse Peter de Klerk, analista da Czarnikow.

Milhões de carros flex-fuel no Brasil, lançados cerca de uma década atrás, podem ser abastecidos com gasolina, etanol ou a mistura dos dois.

A trading disse que o plano do governo brasileiro para aumentar a quantidade necessária de etanol misturado à gasolina para 25 por cento no próximo ano, dos atuais 20 por cento, poderia levar os produtores a favorecer a produção de etanol de cana.

A Czarnikow fez a previsão no mês passado de um excedente global de açúcar em 2012/13 de 7,1 milhões de toneladas.

Entretanto, o aumento da demanda por etanol não deve absorver o esperado excedente do açúcar, segundo a empresa.

A consultoria avalia que a proporção de cana usada para a produção de etanol caia para 50,6 por cento em 2012/13, ante 51,2 por cento no ano anterior.

(Reportagem de Sarah McFarlane)

(Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 2223 7141))

REUTERS LC RS