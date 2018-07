Açúcar volta a subir com compras de fundos Os preços futuros do açúcar demerara voltaram a disparar ontem na bolsa de Nova York. O contrato com vencimento em dezembro encerrou o pregão cotado a 24,94 cents/lb, com valorização de 3,47%. A commodity foi impulsionada por compras de fundos, atraídos pelas preocupações com o atraso na colheita do Brasil e a queda da produção na Índia, maior consumidor mundial de açúcar. Os analistas também chamaram a atenção para a melhora dos indicadores técnicos de preço após as últimas altas.