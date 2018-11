Açudes e rios transbordam e inundam cidades do CE

De acordo com o boletim das enchentes da Defesa Civil do Estado divulgado hoje, continua em 12 o número de vítimas fatais em decorrência das chuvas no Ceará. Porém, há a notícia da morte de uma criança por afogamento, mas o registro ainda não foi feito pelo órgão. Os desabrigados - os que perderam tudo e estão em abrigos públicos - chegam a 24.074 e os desalojados - pessoas que estão em casa de amigos e parentes -, a 34.990.

Em Morada Nova, a água tomou conta da principal avenida da cidade, onde ficam os prédios que abrigam a prefeitura, a delegacia e a Câmara de Vereadores. O expediente nos órgãos públicos foi suspenso. Os presos tiveram que ser transferidos para Fortaleza. Sete deles aproveitaram a situação para fugir. A água também ameaça invadir o hospital do município.

De acordo com o secretário de Recursos Hídricos do Ceará, César Pinheiro, técnicos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) farão amanhã uma abertura em um canal de aproximação do perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas, também no Vale do Jaguaribe, para escoar a água que invadiu Morada Nova. Em Itaiçaba, a sede está alagada desde o início do mês. A administração mudou para o distrito de Alto Santo.

Doações

A Cruz Vermelha no Ceará abriu três contas bancárias para receber doações para os atingidos pelas enchentes. As doações podem ser feitas na Caixa Econômica Federal (CEF), agência 3381, operação 003, conta 300-1; ou no Banco do Nordeste, agência 016, conta 29393-8; ou ainda no Banco do Brasil (BB), agência 3515-7, conta 11024-8.