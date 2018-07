Açudes estouram e 2 homens morrem em cidade de PE

Segundo o secretário executivo, os dois açudes acumulavam 30 mil metros cúbicos de água. "Nossa preocupação inicial era que o incidente tivesse ocorrido com o grande açude do município, que tem dois milhões de metros cúbicos", disse, ao lamentar as mortes. Camocim de São Félix tem cerca de 250 pequenos açudes e se localiza em área montanhosa.

A Secretaria de Recursos Hídricos iniciou vistoria nos reservatórios de água e uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem avalia as estradas da área. A população curiosa atraída pelo incidente foi retirada do local. O abastecimento de água passou a ser feito por outro reservatório de água, segundo Cirilo. O município não foi atingido pelas enchentes de junho que deixaram um rastro de destruição em cidades pernambucanas e alagoanas.