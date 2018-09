Acupunturista suíço teria causado infecção por HIV Autoridades suíças investigam se um acupunturista infectou intencionalmente 15 pessoas com o vírus da aids. O caso chocou o país nesta semana, quando o tabloide Blick informou que as autoridades mantiveram silêncio sobre as acusações desde que receberam uma queixa a respeito, há cinco anos.