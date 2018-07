Acusação contra manifestante é arquivada no Rio

O Ministério Público entendeu que a palavra isolada do policial militar, responsável pela prisão do indiciado, "não configura indício suficiente de autoria a justificar a deflagração da instância penal, em não havendo outras provas". Segundo a perícia realizada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público, as imagens da manifestação mostram que o indiciado não estava posicionado no local de onde os artefatos foram arremessados.

Teles foi alvo de uma polêmica. Por ocasião de sua prisão, as polícias Civil e Militar afirmaram, em nota, que ele estava com pelo menos 11 coquetéis molotov. Depois, como a TV Globo denunciou na semana passada, um dos policiais militares responsáveis por sua prisão afirmou, em inquérito policial, que nenhum explosivo havia sido encontrado com o rapaz. Ele foi preso, segundo esse PM, após ter recebido um coquetel molotov e lançado na direção de policiais.