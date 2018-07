Acusada de matar criança é condenada no Rio Luciene Reis Santana, de 24 anos, acusada de matar a menina Lavínia Azevedo de Oliveira, de 6 anos, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no ano passado, foi condenada na noite desta quinta-feira a 43 anos de prisão, segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio. Ela também foi condenada a pagar 300 salários mínimos pelos danos morais causados à família da vítima.