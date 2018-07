Acusada de matar empresário em motel é julgada no RJ A estudante Verônica Verone, de 18 anos, está sendo julgada hoje no Rio, pela morte do empresário Fábio Gabriel Rodrigues Barbosa, dentro de um motel em Niterói, região metropolitana daquela cidade. O júri popular começou por volta das 13h40. Já foram ouvidos o sobrinho e a esposa da vítima.