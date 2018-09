Acusada de matar empresário no RJ irá a júri popular A 3ª Vara Criminal de Niterói determinou hoje que Verônica Verone, acusada de matar o empresário Fabio Gabriel Rodrigues Barbosa dentro de um motel, em Itaipu, no Rio de Janeiro, irá a júri popular pelo crime de homicídio triplamente qualificado consumado. A vítima morreu asfixiada no dia 14 de maio deste ano.