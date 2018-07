Acusada de matar filhas vai para hospital psiquiátrico

Após 19 dias internada, Mary teve alta médica nesta quarta-feira. De acordo com a nota do hospital, Mary Knorr deu entrada no dia 14 de setembro, às 16h e permaneceu internada na Clínica Médica até a manhã desta quarta. "No momento da alta médica, o quadro clínico da paciente permanecia estável, com todas as funções vitais preservadas", informa o boletim.

Também nesta quarta-feira, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou Mary Vieira Knorr à Justiça pelo assassinato de Giovanna Knorr Victorazzo, de 14 anos, e Paola Knorr Victorazzo, de 13. Elas foram encontradas mortas com sinais de asfixia. O cachorro da família também foi achado morto, no banheiro, com um saco plástico na cabeça.

Se a juíza Lizandra Maria Lapenna acatar a denúncia do MP, Mary se tornará ré e responderá pelo crimes de homicídio duplamente qualificado - por meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Entenda o caso

As duas adolescentes foram encontradas mortas em casa no sábado, 14 de setembro. Mary foi encontrada no chão da sala e, na ocasião, afirmou que havia matado as filhas e que queria morrer, segundo a polícia.

De acordo com as investigações, Paola e Giovanna foram vistas pela última vez na quarta-feira, dia 11. Já a mãe foi a uma festa de aniversário no dia seguinte e ainda apareceu passeando com o cachorro na sexta-feira, 13 de setembro, segundo vizinhos, um dia depois da data provável do crime, segundo a Polícia Civil.