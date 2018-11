Acusada de matar pais entra com pedido de habeas

A filha e o genro do empresário Wilson Tafner e da advogada Tereza Cobra foram presos acusados pela morte do casal. A polícia de Santana do Parnaíba (SP) afirma que principal prova são vestígios de sangue encontrados no banheiro da casa de Roberta Tafner, de 29 anos, e de Willians de Souza, de 31. Segundo a polícia, o sangue seria de Tereza.

O empresário e a advogada foram mortos a facadas em Alphaville no dia 2 de outubro. A filha e o marido foram apontados como os principais suspeitos depois que a polícia descartou a hipótese inicial de roubo seguido de morte. Antes do crime, a filha teria deixado o escritório da mãe, no qual trabalhava, após uma briga, passando posteriormente a pedir 30% das empresas do pai.