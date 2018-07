Acusada de ter pichado estátua se apresenta à polícia Acusada de ter pichado a estátua do escritor Carlos Drummond de Andrade em Copacabana na madrugada de 25 de dezembro, July Bernardes Vasconcellos Reis, de 29 anos, apresentou-se ontem à Polícia Civil do Rio. Até o fim da tarde, ela ainda prestava depoimento na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, no Jacaré, zona norte do Rio.