Acusada de torturar criança com agulhas na BA é solta O juiz da Comarca de Ibotirama (BA), 668 quilômetros a oeste de Salvador, Oclei Alves da Silva, autorizou a libertação de Angelina Ribeiro dos Santos, de 47 anos, suspeita de ter participado das sessões de tortura contra o menino de 2 anos que teve 22 agulhas e pelo menos outros cinco fragmentos do instrumento inseridas no seu corpo, entre novembro e dezembro do ano passado. Ela cumpria prisão preventiva no município desde dezembro.