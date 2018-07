Acusado da morte de Mércia pede mudança de comarca O advogado e ex-policial militar Mizael Bispo de Sousa, denunciado como autor do assassinato da advogada Mércia Nakashima, em 2010, entrou hoje com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a mudança do lugar onde corre o processo contra ele. No recurso, a defesa de Mizael pede que o STF envie o caso, atualmente em curso na Comarca de Guarulhos para a de Nazaré Paulista, em São Paulo.