Acusado da morte de missionária será julgado em abril

Desde fevereiro do ano passado, quando teve um pedido de habeas-corpus concedido pelo Tribunal Regional Federal do Distrito Federal (TRF-DF), Galvão aguarda em liberdade o julgamento do caso. Além da acusação por assassinato, o fazendeiro responde a ações por grilagem, trabalho escravo, crimes ambientais e fraudes contra a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Vitalmiro Bastos Moura, o Bida, o outro fazendeiro acusado de encomendar o assassinato da missionária, irá enfrentar no dia 31 de março, seu terceiro júri popular. No primeiro, em maio de 2007, ele foi condenado a 38 anos de prisão, recorreu e conseguiu novo julgamento. Em maio de 2008, o segundo júri popular o absolveu. O TJ-PA, contudo, anulou a sentença e determinou que o acusado respondesse ao processo criminal preso. Na semana passada, a defesa de Bida ingressou no STF com pedido de adiamento do júri.