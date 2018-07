Acusado da morte do irmão de Lessa está preso em AL

Gabriel Felizardo é irmão do ex-cabo da PM Cícero Felizardo, o "Cição", que continua foragido. Os dois integravam a chamada "gangue fardada", responsável por vários crimes e desbaratada no final dos anos 90, com a prisão do ex-tenente-coronel Manoel Francisco Cavalcante. O ex-coronel já foi julgado e condenado pela morte de Ricardo Lessa, ocorrida em 1991. Ele foi apontado como o mandante do crime, que entre os envolvidos conta também com o ex-cabo Everaldo Pereira dos Santos, pai da estudante Eloá, assassinada pelo namorado no ABC paulista, em 2008.

Segundo a polícia, Gabriel Felizardo chefiava a segurança de uma empresa no interior cearense, onde foi registrado com o nome falso de Alex Siqueira da Silva. Ele foi preso por uso de documento falso e autuado pela Polícia Civil do Ceará. Ao retornar a Alagoas, o ex-militar vai responder por melo menos dois homicídios. Gabriel, o irmão e o ex-cabo "Cição" foram condenados, em 2009, a mais de 33 anos de prisão em regime fechado, cada um, por homicídio triplamente qualificado.