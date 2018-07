Acusado de abusar de seis menores é preso no Rio Renan Batista da Silva, 39 anos, foi preso na manhã de segunda-feira (23) por policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho), no Rio de Janeiro, acusado de ter abusado sexualmente de pelo menos cinco meninos com idades entre 10 e 12 anos, em Guadalupe, zona norte da cidade. O criminoso foi capturado em cumprimento a mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável.