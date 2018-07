Acusado de atear fogo em companheira é preso no Rio Deivisson Marcos Oliveira de Souza, de 27 anos, vulgo "Marquinho" ou "MK", acusado de atear fogo no rosto de sua ex-companheira, no último dia 22, foi preso ontem na região de Taquara, no Rio. Ele é acusado também de deixá-la em cárcere privado durante todo o dia, quando ela conseguiu escapar e comunicar o fato à polícia.