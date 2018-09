Acusado de atropelamento é identificado no RS

O delegado Gilberto Montenegro, responsável pelo inquérito, diz que a primeira hipótese é a de um acidente de trânsito. Dois homens pedalavam na avenida quando foram atingidos pelas costas por um Tempra e caíram na calçada. O motorista fugiu sem prestar socorro. Os ciclistas foram levados ao Hospital Cristo Redentor, de onde saíram ainda na noite de domingo.

Este é o segundo atropelamento de ciclistas em pouco mais de duas semanas na capital gaúcha. No dia 25 de fevereiro o bancário Ricardo Neis abriu caminho acelerando seu carro em meio a cerca de 150 ciclistas, ferindo pelo menos oito deles. A Justiça decretou prisão preventiva do atropelador, que passou alguns dias num hospital psiquiátrico e desde sexta-feira está no Presídio Central de Porto Alegre.