Acusado de balear PM do Palácio Guanabara é preso no Rio

O autor dos tiros que atingiram uma policial militar que trabalha na segurança do Palácio Guanabara, no Rio, foi preso sexta-feira, 13. Uma denúncia anônima levou à prisão do autor dos disparos que atingiram Raquel Santos do Nascimento, de 31 anos. Fábio de Araújo Ribeiro, de 27 anos, estava escondido em uma marcenaria, no Morro do Amor, no Meier. A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, de Niterói. Fábio, que estava baleado no pé, foi levado ao Hospital Salgado Filho, onde recebeu atendimento médico. Os agentes levaram o preso até o Hospital Central da PM, onde está internada a capitã, que o reconheceu como um dos homens que a tentou roubá-la. A capitã foi atingida quando saía de casa para ir ao trabalho. Na delegacia, ele prestou depoimento confirmando sua participação na ação contra a policial militar e disse que era foragido do Estado de São Paulo.