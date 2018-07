Acusado de caçar animais silvestres é preso no Rio

Segundo os agentes, Paulo Sérgio Marinho fornecia os animais para restaurantes de carnes exóticas e apreciadores de carne de caça. O criminoso caçava por encomenda na reserva florestal de Poços das Antas e da Lagoa de Juturnaíba, localizada em São Vicente, no município de Araruama.

Ainda de acordo com os policiais, foram apreendidas preás, capivaras, lagartos e tatus já abatidos em uma câmara frigorífica que o suspeito tinha em casa. Também foram encontrados oito pássaros da espécie coleiro, redes invisíveis para captura de aves silvestres, armadilhas específicas para caçar os animais, além de cartuchos para espingarda. Paulo foi preso em flagrante e autuado com base no estatuto do desarmamento na lei de crimes ambientais.