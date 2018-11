Acusado de chefiar tráfico é preso na zona norte do RJ

Segundo a polícia, Timóteo é suspeito de ter assumido o posto de gerente do tráfico do Morro do Borel, na Tijuca, zona norte da cidade, após a prisão de Robocop, em agosto de 2009, de quem ele seria o braço direito.

Lisboa também é apontado pela polícia como mandante de vários assaltos que aconteceram no bairro, em 2007, e pelo roubo do médico ortopedista Lídio Toledo Filho, no réveillon de 2008, no Alto da Boa Vista. A vítima levou um tiro no pescoço e dois no peito. Contra Moisés foram expedidos três mandados de prisão por tráfico de drogas e roubo.